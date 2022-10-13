Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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