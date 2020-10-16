Bakan Albayrak'tan Esayan için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi. Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Markar Esayan.

Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.



Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...

Vefat haberi hepimizi derinden üzdü.

Başımız sağ olsun... — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020