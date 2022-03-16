Bakan Çavuşoğlu Moskova'ya gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, barış için diplomasi turuna başladı. İlk durak olarak Rusya'ya giden Çavuşoğlu Moskova'da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı.