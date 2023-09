Bakan Ersoy: Önümüzdeki sene 15 şehri dahil etmek istiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında CSO Ada Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu sene başkent ayağı ile devam ettiğini ve 11 şehirde düzenlendiğini belirterek, "Bu seneki yolculuğumuz 5 Ağustos'ta Kapadokya-Nevşehir'de başlamıştı. Sonrasında Trabzon, Erzurum ve Çanakkale festivallere katıldı. Bu 4 şehirdeki festivaller hafta sonu itibariyle tamamlandı. İlk gelen rakamlar oldukça sevindirici. Vatandaşlarımız festivallere çok yoğun bir şekilde katılıyor. İlk etapta bu 4 şehirde 1700'den fazla etkinlik 4 binden fazla sanatçımızın katılımıyla gerçekleşti. 4.7 milyon sanatsever bu etkinliklere katılma şansını yakaladı. Gastroantep ve Başkent Kültür Yolu Festivali ile etkinliklerimiz devam ediyor. Daha sonra Konya Mistik, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya festivalleriyle sürece devam edeceğiz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 8 AYLIK BİR MARATONDAN BAHSEDİYOR OLACAĞIZ"

Kültür Yolu Festivalleri'ni çok daha hızlı yaygınlaştırmak istediklerini belirten Ersoy, "Her yıl en az 5 şehri katarak, mesela önümüzdeki sene 15 şehri dahil etmek istiyoruz. 2028'de 35 şehirde Kültür Yolu Festivali gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene 5 Ağustos'ta başlayıp 15 Kasım'a kadar devam edecek 100 günlük bir festival silsilesinden bahsediyoruz. Önümüzdeki sene itibarıyla 1 Nisan'dan başlayıp, kasım sonuna kadar devam eden 8 aylık bir maratondan bahsediyor olacağız. 8 ay boyunca farklı şehirlerde 10 binlerce sanatçının katılımıyla milyonlarca sanatseveri kültür ve sanatla buluşturmuş olacağız. Kültür festivallerinin öncelikli hedefi; vatandaşlarımızın kültür ve sanata kolay, etkili ve yoğun erişimini sağlamak. Bunu gerçekleştirirken kültüre, sanata ve sanatçıya destek olmak. Festivallerin gerçekleştirildiği şehirlerin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliliğini, farkındalığını ve markalaşmasını artırmak. Her yaş grubundan, her kesimden vatandaşımıza hitap eden etkinliklerden bahsediyoruz. Kültür ve sanat adına bakıldığı zaman dünyadaki en geniş kapsamlı en uzun soluklu etkinlikler" diye konuştu.

"GORDİON BUNU HAK EDİYOR"

Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından dünya mirası listesine kaydedilmesine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Ersoy, "Gordion, ENESCO'daki 20'nci kalıcı mirasımız olarak yerini aldı. Bir dosyamız daha var, üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. Ülkemizin, Anadolu'nun çok fazla değeri var. UNESCO kalıcı miras listesi dosyalarının çok dikkatli hazırlanması gerekiyor. Başvurduğunuz yıl yedek liste verme şansınız yok. O dosyanız çok doğru bir şekilde doğru bir yer için hazırlanması lazım. Girdiği an da sonucu alıp çıkması lazım. Aksi halde o yılki hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Gordion da bunu hak eden bir yerimizdi. Ahşap camilerle ilgili bir dosyamız daha var. O da değerlendirme sürecini tamamlamak üzere pozitif olarak sonuçlanacak. Camiler açısından eğer olumlu sonuç alırsak, ilk kez camiler UNESCO kalıcı miras listesine kaydedilmiş olacak. Bu açıdan da umutluyuz, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.