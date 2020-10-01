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  3. 01 Ekim 2020 15:19

Bakan Fahrettin Koca'dan sert açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından çok sert bir açıklamada bulundu. Koca, "Devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır" dedi.

Bakan Fahrettin Koca'dan sert açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.

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