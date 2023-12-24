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Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı il görüştü

Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı il görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede Gazze'yi konuştu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’ye insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karara da değinilinirken, ateşkes ve kalıcı barış için birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.

ATEŞKES VURGUSU

Dışişleri Bakanı Fidan, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde sürmesi için azami çaba harcanırken, ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine, nihai hedefin ise bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkati çekti. Görüşmede İİT ve Arap Ligi Temas Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri de ele alındı ve Gazze’de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.

Etiketler bakan fidan görüşme terör
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