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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (14 Nisan) İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı: 

"Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti."

Etiketler bakan fidan İran görüşme
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