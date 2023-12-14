Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Gazze'de kalıcı ateşkes için diplomasi tarfiğine hız kesmeden devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sıradaki durağının Norveç'in başkenti Oslo olacağı öğrenildi.

Binlerce masum sivilin katledildiği Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesi için çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Fidan'ın şimdi de Norveç'in Başkenti Oslo'ya gideceği öğrenildi. Fidan'ın Oslo ziyareti hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu’nun Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo’yu ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir.' denildi.