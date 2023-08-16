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Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi’ni kabul etti

Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi’ni kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak bugün göreve başlayan TSK’nın yeni Komuta Kademesi’ni kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak bugün göreve başlayan TSK’nın yeni Komuta Kademesi’ni kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı olarak bugün göreve başlayan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı.

Etiketler tsk komuta ziyaret
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