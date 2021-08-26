Bakan IMF'den 6,3 milyar dolar geldiğine dair iddiaları yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddialarını yalanlayarak, "6,3 milyar dolar Türkiye'nin kota payıdır" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF’den gelen özel çekme haklarına (SDR) ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında IMF’nin 190 ülkeye SDR tahsis ettiğini, Türkiye’nin de 0,98 sermaye payı nedeniyle 6,3 milyar dolarlık para aldığını ve bu tahsisin koşulsuz gerçekleştiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

“ABD, ALMANYA VE GÜNEY AFRİKA DA ALDI”



SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMFnin internet sitesinden ulaşılabilmektedir”