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  3. 13 Haziran 2017 18:14

Bakan Işık'tan ''bedelli askerlik'' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Işık'tan ''bedelli askerlik'' açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik noktasında Milli Savunma Bakanlığı cephesinde yeni bir gelişme olmadığının altını çizerek, "Harp cephesinde yeni bir gelişme yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işık, Güneydoğu sınır hattındaki askeri birliklerdeki Mehmetçik ile sahur ve iftar programlarında bir araya geldiklerini söyledi.

Mehmetçiğin moralinin üst seviye olduğuna dikkati çeken Işık, sınır güvenliğine ilişkin çalışmalar kapsamında "Entegre Sınır Güvenliği Sisteminde teknolojinin tüm imkanlarından faydalanacağız. Aselsan, Havelsan ve diğer özel sektörün temsilcilerinden... Örnek uygulamayı ortaya koyacağız ve oradaki asker, polis, jandarmadan aldığımız beslemeye göre sınır güvenlik sistemini tüm bölgede yaygınlaştıracağız." dedi.

Işık, bedelli askerlik noktasında Milli Savunma Bakanlığı cephesinde yeni bir gelişme olmadığının altını çizerek, "Harp cephesinde yeni bir gelişme yok" dedi.

AA

fikri ışık , milli savunma bakanı , bedelli askerlik