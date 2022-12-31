Bakan Koca, 2022’deki muayene sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, ”Son 15 gün hariç, 2022’de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı." açıklamalarında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: ”Son 15 gün hariç, 2022’de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz” ifadelerini kullandı.