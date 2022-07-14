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Bakan Koca açıkladı: Hastanelerde güvenlik önlemleri artırılıyor

Bakan Koca açıkladı: Hastanelerde güvenlik önlemleri artırılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."

Etiketler sağlık bakanlığı hastane
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