Bakan Koca açıkladı: Hastanelerde güvenlik önlemleri artırılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."
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