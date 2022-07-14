Bakan Koca açıkladı: Hastanelerde güvenlik önlemleri artırılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."