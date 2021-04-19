Bakan Koca açıkladı: İşte en çok vaka görülen illerdeki yoğun bakım doluluk oranları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok görüldüğü 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.
İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
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