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Bakan Koca açıkladı: İşte en çok vaka görülen illerdeki yoğun bakım doluluk oranları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok görüldüğü 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.

Etiketler bakan koca açıklama korona vaka sayısı yoğun bakım doluluk oranları
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