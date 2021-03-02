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Bakan Koca açıkladı; işte il il haftalık vaka sayıları!

Bakan Koca açıkladı; işte il il haftalık vaka sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına göre, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de 53.42, Antalya'da 78.11.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına göre, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de 53.42, Antalya'da 78.11.

Ordu, 301.76 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 2.29 ile sonuncu.

Öte yandan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz

 

Etiketler illere göre vaka sayıları il il vaka sayıları fahrettin koca sağlık bakanlığı koronavirüs
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