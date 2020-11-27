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  3. 27 Kasım 2020 19:13

Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde yüz artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde yüz artan iller
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

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