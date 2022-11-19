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Bakan Koca açıkladı: İşte Taksim'deki saldırıda yaralananların son durumu

Bakan Koca açıkladı: İşte Taksim'deki saldırıda yaralananların son durumu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, 81 yaralıdan 71 kişinin taburcu olup 8’inin tedavisinin devam ettiğini belirterek 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.

Etiketler bakan koca açıklama taksim
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