Bakan Koca açıkladı: İşte Taksim'deki saldırıda yaralananların son durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, 81 yaralıdan 71 kişinin taburcu olup 8’inin tedavisinin devam ettiğini belirterek 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde; İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.