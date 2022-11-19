Bakan Koca açıkladı: İşte Taksim'deki saldırıda yaralananların son durumu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, 81 yaralıdan 71 kişinin taburcu olup 8’inin tedavisinin devam ettiğini belirterek 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.
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