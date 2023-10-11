Bakan Koca başımızın yeni derdini açıkladı: Vakalar arasında ilk sırada!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de meme kanseri vakalarında ciddi bir yükseliş olduğunu kaydederek, meme kanserinin tüm kanserler arasında yüzde 11.7’lik oranla ilk sıraya yükseldiğini dile getirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından meme kanserine yönelik açıklamalarda bulundu. Paylaşımında meme kanserinin tüm kanser türleri arasında yüzde 11.7’lik oranla ilk sıraya yükseldiğini belirten Koca, meme kanseri taramalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Koca, meme kanserinin geçmişte ileri evrede teşhis edilebildiğini, günümüzde ise bakanlık tarafından yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebildiğini belirterek, “Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış ve bu tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Verilen hizmetler ücretsizdir” ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN YÖNTEMLER

Paylaşımında meme kanserine karşı korunma yöntemlerine de değinen Koca, “Tüm kanserlere karşı olduğu gibi sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltabilmektedir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir. Meme kanserine karşı yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilir olan faktörler büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında obezlik, hiç doğum yapmamak, menopoz sonrası iki yıldan uzun süreyle hormon ilacı kullanmak da bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

'20 YAŞINDAN BAŞLAYARAK HER AY DÜZENLİ OLARAK...'

Meme kanserinde en sık görülen belirtinin ağrısız, zamanla büyüyen bir kitle hissedilmesi olduğunu dile getiren Koca, “20 yaşından başlayarak her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir. 40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi bir yakınmaları yoksa bile her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir” açıklamasında bulundu.

Koca, meme kanserinin ileri dönemlere dek belirti vermeme ihtimali olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmaktadır. Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.”

MEME KANSERİ NEDİR ?

Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Meme kanseri, genellikle meme bezlerinin (meme dokusu içinde bulunan süt üreten bezler) veya meme kanallarının (sütü meme başına taşıyan kanallar) hücrelerinde başlar. Ancak meme kanseri, zaman içinde diğer meme dokularına yayılabilir.

ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir, ancak nadir de olsa erkeklerde de görülebilir. Meme kanseri türleri ve evreleri farklılık gösterebilir, bu nedenle tedavi ve prognoz da çeşitlilik gösterir.

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

Meme kanserinin bazı risk faktörleri şunlar olabilir:

1. Cinsiyet: Kadınlar meme kanserine daha yüksek risk altındadır.

2. Yaş: Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar.

3. Genetik Faktörler: Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir. BRCA1 ve BRCA2 gibi belirli gen mutasyonları da riski artırabilir.

4. Hormonal Faktörler: Hormon değişiklikleri, özellikle menopoz sonrası hormon tedavisi ve doğum kontrol hapları kullanımı meme kanseri riskini artırabilir.

5. Önceki Meme Kanseri Öyküsü: Daha önce meme kanseri geçirmiş kişilerde tekrarlaması riski artar.

6. Meme Yoğunluğu: Daha yoğun meme dokusu, kanser riskini artırabilir.

7. Radyasyon Maruziyeti: Özellikle genç yaşta göğüs radyasyon tedavisi almış kişilerde risk artabilir.

8. Meme kanseri teşhisi, meme muayenesi, mamografi, ultrason, biyopsi ve diğer görüntüleme testleri kullanılarak konur. Tedavi, kanserin türü, evresi ve diğer faktörlere bağlı olarak cerrahi, radyasyon terapisi, kemoterapi, hormon tedavisi veya hedefe yönelik ilaçlar gibi çeşitli yöntemleri içerebilir.

ERKEN TEŞHİS

Erken teşhis, meme kanserinin tedavi edilebilirliğini artırır, bu nedenle düzenli tarama ve muayeneler önemlidir. Herhangi bir meme kanseri belirtisi veya risk faktörü taşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile konuşmanız önemlidir.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

1. Meme şişliği veya kitle: Meme dokusunda, özellikle meme dışında veya altında hissedilen sertleşme, kitle veya şişlik.

2. Meme ağrısı: Meme kanseri bazen meme ağrısına neden olabilir, ancak ağrı her zaman kanserin belirtisi değildir.

3. Meme derisinde değişiklikler: Meme cildinde kızarıklık, çekinti, pürüzlük veya pullanma gibi değişiklikler.

4. Meme başı değişiklikleri: Meme başında renk değişiklikleri, çekinti, içe doğru batıklar veya akıntı (kanlı, sulu veya sümüksü) olabilir.

5. Meme şekil değişiklikleri: Meme şeklindeki ani veya belirgin değişiklikler, meme kanserinin belirtisi olabilir.

6. Lösemin dökülmesi: Meme kanseri ilerledikçe veya ciddi bir evreye ulaştığında meme derisinde lösem benzeri bir dökülme görülebilir.

7. Lenf bezlerinde şişme: Meme kanseri, yakındaki lenf bezlerinde şişmeye neden olabilir.

Unutmayın ki meme kanseri belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı insanlarda bu belirtiler hiç görülmeyebilir. Ayrıca, bu belirtiler başka bir sağlık sorununun işareti olabilir. Eğer meme kanseri belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız veya endişeleniyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi şansı daha yüksektir, bu nedenle düzenli meme muayeneleri ve mamografi taramaları önerilmektedir.