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Bakan Koca: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak

Bakan Koca: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği 10 ilde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası. Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak” dedi.

Etiketler atama deprem bakan koca
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