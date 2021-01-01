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  3. 01 Ocak 2021 20:09

Bakan Koca duyurdu! 15 kişide mutasyon virüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır." dedi.

Bakan Koca duyurdu! 15 kişide mutasyon virüs tespit edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde; 

İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

ingiltere , mutasyon , korona
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