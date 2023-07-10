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Bakan Koca duyurdu: Ordu'da selde 1 kişi kayboldu

Bakan Koca duyurdu: Ordu'da selde 1 kişi kayboldu
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Zonguldak, Bartın, Samsun'un ardından Ordu'da da meydana gelen sel hayatı felç ederken Bakan Koca'dan üzücü bir haber geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu, Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan koca ordu sel
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