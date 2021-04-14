  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri açıkladı

Bakan Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren illeri yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren illeri paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamasında 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu belirtti.

Koca Samsun ve Ardahan'da ise azalış olduğunu söyledi.

Bakan Koca "yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" dedi.

Etiketler fahrettin koca en çok vaka artışı gösteren illeri koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP’li Başarır Berlin’den gelen skandal yazıyı açıkladı
Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi
''Elektrikli scooter'' genelgesi yayınlandı! İşte yeni yasaklar
Canlı yayında Esra Erol'u da izleyiciyi de çılgına çeviren olay
Korkutan rakamlar! Bu ilimizde vaka sayısı 21 kat arttı
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
Karadeniz fıkrası değil gerçek! Bir adımda iftar saati değişiyor
Kartal SLX'i bu hale getirdi; görenler tanıyamadı
''Tecavüz tweetleri''ne pes dedirten pişkin savunma!
Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu