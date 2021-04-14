Bakan Koca, en çok vaka artışı gösteren illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren illeri yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren illeri paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamasında 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu belirtti.

Koca Samsun ve Ardahan'da ise azalış olduğunu söyledi.

Bakan Koca "yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" dedi.