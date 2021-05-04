Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin illere göre bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık yüz binde vaka sayısını açıkladı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle oldu:

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek."

Haftalık vaka sayılarına göre; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkal ve Kocaeli haftalık vaka sayısının en fazla görüldüğü iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Koca'nın açıkladığı haritaya göre; İstanbul 100 bin kişide 532,02 ile yine zirvede yer aldı.