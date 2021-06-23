Bakan Koca kötü haberi verdi: Delta varyantı Türkiye’de, 134 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Hindistan'da görülen ve çok sayıda ölüme yol açan delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, AK Parti milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlatırken delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü de söyledi.

Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

En çok merak edilen başlıklardan biri, Delta varyantı oldu. Bakan Koca, delta varyantının, Covid-19’un diğer mutasyonlarına göre yaklaşık yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı, “Delta varyantı çok hızlı yayılıyor ama öldürücülüğü daha az” dedi.

HEDEF KURBAN BAYRAMI'NA KADAR 18 YAŞ ÜSTÜNÜN AŞILANMASI

Edinilen bilgiye göre Bakan Koca, Türkiye’nin, Amerika ve diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu belirterek Delta varyantı ile mücadelede en önemli silahın hızlı aşılama olduğunu vurguladı.

Virüsle mücadele ve aşı takvimi de Bakan Koca’ya yöneltilen sorular arasındaydı. Aşı takvimi 25 yaşa kadar indi.

Kurban Bayramı’na kadar 18 yaş üstünün tamamının aşılanması hedefleniyor. Toplam hedef ise en kısa sürede 55 milyon kişinin aşılanması.

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN: BIONTECH'I UYARLAMAMIZ İÇİN BİR KANIT YOK

BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada ürettikleri korona virüsü aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" demişti.