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  3. 07 Ocak 2021 20:19

Bakan Koca Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısı hakkında görüştüğünü belirtti.

Bakan Koca Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

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