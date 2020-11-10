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  3. 10 Kasım 2020 19:23

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 87 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu paylaştı
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın

korona , koronavirüs , bakan koca
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