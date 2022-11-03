Bakan Koca yaralı madencilerin sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait kömür ocağında yaşanan maden faciasından yaralı olarak kurtulan işçilerin sağlık durumuna ilişkin bugün sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Koca’nın açıklaması şöyle:

“Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil.”