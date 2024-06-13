Bakan Koca: ''Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği uygun düşmeyebilir''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin "Tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı X'te yayımladığı metinde, dışarıdaki hayatın güvenilir olması gerektiğini ifade ederken alınması gereken önlemlerin amacının tek bir çocuğun ve insanın zarar görmemesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Koca yayımladığı metinde şu cümlelere yer verdi:

Kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına, travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemin amacı, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamaktır. Dışarıdaki hayat güvenilir olmalıdır. Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek.