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Bakan Koca'dan ''3. doz aşı'' açıklaması

Bakan Koca'dan ''3. doz aşı'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 3. doz mRNA aşısı ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama ve günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"İnaktif aşı olanlara 3. doz öneriyoruz"

Bakan Koca, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz."

Etiketler bakan koca fahrettin koca
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