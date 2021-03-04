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Bakan Koca'dan ''çok yüksek riskli iller'' için kritik görüşme!

Bakan Koca'dan ''çok yüksek riskli iller'' için kritik görüşme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik.

Etiketler bakan koca görüşme vali
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