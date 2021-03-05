Bakan Koca'dan İstanbul için korkutan açıklama: Artış görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yüksek riskli kentler arasında bulunan İstanbul ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.