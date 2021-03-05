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Bakan Koca'dan İstanbul için korkutan açıklama: Artış görülüyor

Bakan Koca'dan İstanbul için korkutan açıklama: Artış görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yüksek riskli kentler arasında bulunan İstanbul ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.

Etiketler bakan koca istanbul uyarı
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