Bakan Koca'dan İstanbul için korkutan açıklama: Artış görülüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yüksek riskli kentler arasında bulunan İstanbul ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız. pic.twitter.com/G9ua2i2Gpg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021
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