Bakan Koca'dan ''normalleşme'' açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:
"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz.
1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşmenin başlayacağını açıklamıştı.
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