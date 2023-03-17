Bakan Kurum açıkladı: Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini 11 ilde atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim alanında açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 40. gününde Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim alanında açıklama yaptı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

''BÖLGEDE 650 BİNİN ÜZERİNDE BİNA İNŞA EDECEĞİZ''

21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. Bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 20 bin konutumuzun temelini 11 ilde eş zamanlı atacağız.''