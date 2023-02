Bakan Kurum: Depremden 13.5 milyon vatandaşımız etkilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden 13.5 milyon vatandaşın etkilendiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, “7.7 Kahramanmaraş Pazarcık ve ardından Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşadık. Bölgemizdeki birçok ilimiz etkilendi. Nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkemiz depremlerde çok büyük acılar çekti. Bu yaşadığımız deprem Erzincan depreminden sonra ülkemizin bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiş. İllerin birbirine yakın olması, yollardaki sıkışıklık ve komşu ilden yardım alamama durumu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durum itibarıyla baktığınızda yaşadığımız süreç son bir asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Bu felaket karşısında depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız anbean Ankara’da AFAD Başkanlığından süreci takibi, Başkan Yardımcımız, bakanlarımız, illerde valilerimizin AFAD’ın koordinasyonunda bu süreci bilfiil ilk andan itibaren takip ediyoruz” dedi.



Bu depremin nüfus itibariyle doğrudan 13,5 milyon insanı etkilediğini ifade eden Bakan Kurum, “İlk depremden sonra bazı binalar yoruldu. Kısmen az, orta hasar gördü ikinci depremle yorulan ve hafif hasar alan binalar da maalesef yıkılma durumunda kaldı. Şu an deprem bölgesinde süreci 24 saat esasıyla oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde takip ediyoruz” diye konuştu.



“Gaziantep ve diğer illerde toplamda 10 ilimizde 30 vali, 47 kaymakam görevlendirildi” diyen Kurum, şunları söyledi:

“Gaziantep özelinde 581 yıkık binamız var. Depremde can kaybımız 468’e ulaştı. 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var. Enkazlardan onları kurtardık ve gerek Gaziantep merkez gerek yakın illerdeki hastaneler, sahra çadırlarımızda tedavi altındalar. İlk andan itibaren yüzlerce ambulansımız bilfiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Ocaklarımıza ateş düştü. Yüreğimizi dağladı. Bu acı tarif edilemez. İnşallah bu süreci ilk 24 saatin ardından ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için kıymetli. Enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Arama kurtarma UMKE, AFAD koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor ve enkaz altından sağ salim onları çıkarma mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına, tüm Türkiye’mize başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Gaziantep özelinde buradaki deprem merkez Şehitkamil, Şahinbey ilçeleri yine Nizip, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde etkili oldu. İslahiye’de Batman ve Bingöl valilerimiz görevlendirildi. Nurdağı’nda Şırnak ve Mardin valilerimiz ve Amasya Valimiz görevlendirilmiş durumdadır. Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Şehitkamil Belediyemiz, Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizle süreci bilfiil ekipleriyle, arama kurtarma, barınma, acil yardım hizmetleriyle bu hizmetleri veriyoruz.”



Buradaki depremde otoyolda kısmen meydana gelen çökmeler sebebiyle ulaşımı D 400 karayolunda kontrollü şekilde sağladıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Orası da kaya düşmeleri sebebiyle kapalıydı. O yolu önce açtık. Ardından bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması hem de İslahiye ve Nurdağı’na yardımların ulaşması ve tahliye sürecini gerçekleştirdik. Bu yolun ulaşıma açılması ki burayı tedbirli olarak yardım araçlarının bırakılması şeklinde takip ediyoruz. Buradan da çağrımız, D 400 karayolunda Osmaniye Gaziantep yolunda mümkün olmadığı sürece burada trafiğe çıkılmaması. Zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize, ambulans, AFAD ve iş makinelerini taşıyan ekiplere öncelik vermelerini hassasiyetle rica ediyoruz. Adana Gaziantep otoyolundaki hasarları gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bilfiil Başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin ekipleriyle takibi neticesinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş, hem Kilis, hem Şanlıurfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Bu noktada bu çok önemli. 45 dakika sonra biz şehirlararası yolu otobandan vermeye başlayacağız. Bu sayede bu bölgedeki tüm afet çalışmalarını hızlandırmış olacağız. Antep’te bazı bölgelerde elektrik kesintisi, bazı yerlerde su alım yapılarında hasarlar sebebiyle merkezde ve ilçelerimizde su verilemiyor. İlçelerimize kısmi su verme işlemi başlayacak. Depremden en çok etkilenen İslahiye Devlet Hastanesi hizmetine devam ediyor. Sahra çadırları kuruldu. Acil hizmet veriliyor. Dün büyük problemdi. Deprem sebebiyle iletişimle ilgili problemler vardı. Baz istasyonlarının depremden hasar görmesi işleri zorlaştırdı. Nurdağı ve İslahiye ile kısmi görüşme sağlanıyor. Uydu telefonları ve telsizle görüşüyoruz. 2 saat içerisinde buradaki iletişim sorununu ve ekiplerimizin bu manada iletişimini kolaylaştıracak internet erişimini de sağlamış olacağız. Mobil baz istasyonu kurulumuna devam ediyoruz. Vatandaşımıza AFAD koordinasyonunda gerek barınma, gerek yeme içme iaşe hizmetlerini eksiksiz şekilde ulaştırıyoruz. Bölgemize vatandaşlarımıza 13 bin 500 battaniye, 5 bin 692 yatak ve 4 bin çadırımız ulaştırıldı. Hem İslahiye hem Nurdağı hem merkezde çadır kurulumları başladı. Merkezdeki sosyal tesis ve spor salonları ve mahalle konaklarında vatandaşlarımızın geçici barınma talebi karşılanıyor. İlave 10 bin çadırımız, 2 bin 500 İslahiye, 2 bin 500 Nurdağı, 5 bin merkez olmak üzere sevkiyat sürüyor. Gelmesiyle birlikte çadırkent alanlarında kuracağız. 1000 konteyner sevkiyatı başladı. Bu kapsamda Nurdağı, İslahiye’de belirlediğimiz geçici barınma alanlarına vatandaşlarımızın iskanını sağlamış olacağız. Arama kurtarma hasar tespit çalışmaları bin 500 arama kurtarma noktasında çalışmamız var. Enkazımız var. Bu noktaların hepsinde bugün itibarıyla çalışmalar iş makinelerinin sevkiyatı yine bölgeye yoğun bir şekilde mobil vinç ve takviyesi sürüyor. 6 bin 120 personelimizle, jandarmamız, askerimiz, emniyetimiz, AFAD gönüllüleri ve diğer arama kurtarma ekiplerimizle bölgeden belediye ekipleriyle yoğun şekilde arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşın yanındayız. Antep, Maraş, Hatay illeri başta olmak üzere 10 ilimizde ekiplerimiz bilfiil binaların hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Jandarma ve Milli Savunma Bakanlığımızla eşgüdüm içinde insansız hava araçları ile bugün itibariyle uçuşlarımızı yapacağız ve bu akşam genel bir fotoğrafı da ortaya koyacağız. Tüm şehirlerdeki hasarı çıkarma adına süreci yürütüyoruz. En yakın bölgelerden başlamak üzere bütün arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek adına TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, mimar mühendislerimiz burada ekiplerimizle eşgüdüm içerisinde tüm illerde hasar tespit çalışmalarını yürütecekler” ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızdan ricamız şudur, artçı sarsıntılar devam ediyor. 200’ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlarımız hasarlı binalarına girmesinler. Artçı depremlerin 6’nın üzerinde dahi şiddetini yaşadık. 6 üzerindeki deprem daha önce yaşadığımız en yüksek şiddetli deprem noktasında burada artçı depremi yaşıyoruz. Vatandaşlarımız hasarlı binalardan uzak durmalıdır. Asla ve asla içeriye girmemesini özenle istirham ediyoruz. Tüm arama kurtarma ekipleriyle trafiğe vatandaşımızın çıkmamasını rica ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızı afette açta açıkta bırakmadık. Onlarla sevindik, üzüldük. Adana, Antep, Maraş, Hatay’da tüm noktalarda bu afetin üzerinden geleceğiz. Önce enkazdan vatandaşlarımızı kurtaracağız. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla hasarları tespit edeceğiz. Geçici ve kalıcı barınmalarını devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle yapacağız. Devletimiz sahadadır. Bütün ekiplerimiz cansiperane sahadadır. Bakanlıklarımız bilfiil çalışmakta, çalışmaya devam edecektir. Eksikleri anbean gidermek suretiyle bu afetin de üstesinden geleceğimizi ifade ediyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.

İHA