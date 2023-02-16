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Bakan Kurum hasarlı bina sayısını açıkladı

Bakan Kurum hasarlı bina sayısını açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremin vurduğu 11 ildeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem faciasının yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde 577 bin 689 binanın incelendiğini, bunların 2 milyon 665 bininin bağımsız bölüme karşılık geldiğini belirterek, 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptıklarının altını çizdi.

DEPREM BÖLGELERİNDE KAT YÜKSEKLİKLERİNE KISITLAMA

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Etiketler deprem hasar bina
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