  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi

Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi

Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi
Güncelleme:

Rize'ye giden Bakan Kurum, kendisine emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını soran yaşlı kadının eline alışveriş kartı sıkıştırdı. Emekli kadın kartı kabul etmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, geçtiğimiz gün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize'ye gitti. Vatandaşlarla konuşan Kurum, yanına gelerek emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını soran yaşlı kadına alışveriş kartı vermeye çalıştı.

Rize’de dul ve yaşlı aylığıyla geçindiğini söyleyen Ayşe Yüksel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a zam farkının ne zaman yatacağını sordu. Kurum danışmanına sorarak “Daha geçmedi Meclis’ten, geçince yatıracaklar” diye yanıt verdi ve Yüksel’e ‘nakit para’ yerine geçen yardım kartı vermeye çalıştı. Yüksel “İhtiyacım yok” diyerek reddetti.

Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlıkErdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlıkPolitika

 Rize'ye giden Bakan Kurum, kendisine emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını soran yaşlı kadının eline alışveriş kartı sıkıştırdı. Emekli kadın kartı kabul etmedi.

Görüntüler kanser hastası Dilek Özçelik’e para veren eski bakan Erdoğan Bayraktar’ı hatırlattı. Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar ise Özçelik’in cebine para koymuştu.

Özçelik “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diyerek parayı iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı. Lenf kanseri hastası Özçelik 2018’de yaşamını yitirmişti.

Etiketler murat kurum emekli emekli kadın alışveriş kartı alışveriş kart
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi Steve Jobs'un ölmeden önce gönderdiği son e-postası ortaya çıktı Steve Jobs'un ölmeden önce gönderdiği son e-postası ortaya çıktı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı: ''Kadınların ömrünü uzatıyor'' Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı: ''Kadınların ömrünü uzatıyor'' Yargıtay'dan ilginç ''zina'' kararı Yargıtay'dan ilginç ''zina'' kararı
93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz'' Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz'' Otomobil alacaklara 1 milyon TL'ye varan ÖTV indirimi müjdesi Otomobil alacaklara 1 milyon TL'ye varan ÖTV indirimi müjdesi Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu'' Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu''