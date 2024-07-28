Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi

Rize'ye giden Bakan Kurum, kendisine emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını soran yaşlı kadının eline alışveriş kartı sıkıştırdı. Emekli kadın kartı kabul etmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, geçtiğimiz gün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize'ye gitti. Vatandaşlarla konuşan Kurum, yanına gelerek emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını soran yaşlı kadına alışveriş kartı vermeye çalıştı.

Rize’de dul ve yaşlı aylığıyla geçindiğini söyleyen Ayşe Yüksel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a zam farkının ne zaman yatacağını sordu. Kurum danışmanına sorarak “Daha geçmedi Meclis’ten, geçince yatıracaklar” diye yanıt verdi ve Yüksel’e ‘nakit para’ yerine geçen yardım kartı vermeye çalıştı. Yüksel “İhtiyacım yok” diyerek reddetti.

Görüntüler kanser hastası Dilek Özçelik’e para veren eski bakan Erdoğan Bayraktar’ı hatırlattı. Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar ise Özçelik’in cebine para koymuştu.

Özçelik “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diyerek parayı iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı. Lenf kanseri hastası Özçelik 2018’de yaşamını yitirmişti.