Bakan Nebati ekonomi zirvesine çağrılmadı

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın CEO’su olduğu Turkuvaz grubu, düzenlediği ekonomi zirvesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi çağırmadı.

Turkuvaz medya grubu, ‘Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri’ adlı zirve düzenliyor.

Erdoğan’ın da video mesaj yollayacağı zirveye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve birçok AK Partili bürokrat katılacak.

Sabah gazetesinin duyurduğu ekonomi konulu zirvede katılımcılar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yer almadı.

Nebati’nin programıyla ilgiliyse bakanlıktan veya Anadolu Ajansı’ndan herhangi bir bilgilendirme yok.