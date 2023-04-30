Bakan Özer duyurdu: Tarım okullarının sayısı 144'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında eğitim veren okul sayısının 2020 yılına göre yüzde 100 artışla 72’den 144’e çıktığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, gıda tedarik zincirinde küresel ölçekte yaşanan sorunların tarım ve hayvancılık alanını ön plana çıkardığını vurgulayarak, "Biz de bakanlık olarak tarım liselerini yeniden yapılandırarak tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkemizin bir tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla özgün projeler hayata geçirdik. Bu kapsamda 2020'de tarım alanında eğitim verilen okullarımızın sayısı 72 iken 2023 yılında bu sayıyı 144'e çıkardık. Yüzde 100'lük bir artış söz konusu oldu. Bununla birlikte 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

“ÖĞRENCİ SAYISI 10 BİN 354”

Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sayılarını artırdıkları tarım liselerine yoğun ilgi gösterildiğini belirten Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa 633 öğrenci yerleşirken 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu okulları tercih eden öğrenci sayısı 2 bin 614'e ulaşmıştı. Yine 2015-2016 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 630 öğrenci tarım alanının çeşitli dallarında eğitim alırken; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açılan yeni tarım alanları ve tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sayı 10 bin 354 e yükseldi" ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİ SAYISI DAHA DA ARTACAK”

Bakan Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almak üzere 5 ilde 5 tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu Lisesi açıldığını hatırlatarak, "Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Artvin'de Ardanuç Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yusufeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ordu'da Yeşil Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde de Zeytincilik temalı olmak üzere altı tematik tarım lisesi açıldı. Bu okullardan üniversite ve bakanlık iş birliğinde açılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki tarım alanında öğrencilerimize İngilizce hazırlık eğitimi de verilerek, üniversite kampüsündeki laboratuvarlarda Ar-Ge faaliyetleri yapmaları sağlanacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak yeni okullarımızla beraber tarım alanında eğitim öğretim gören öğrenci sayısı daha da artacak" değerlendirmesinde bulundu.

Özer, bunların yanı sıra Denizli'nin Baklan ilçesinde Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ardahan'ın Göle ilçesinde Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve olmak üzere 2 yeni okulun açılış çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

“HOLLANDA MODELİ UYGULANACAK”

Bakan Özer, tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim kurumlarının bir arada yer aldığı 'World Horti Center'ı yerinde incelemek üzere ekim ayında Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Antalya'nın Aksu ilçesinde Hollanda modeli tarım ve hayvancılık çalışmalarını Türkiye'de uygulamak, mesleki eğitimde tarım ve hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında niteliği artırmak ve iş gücü piyasası ile mesleki eğitim arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla Antalya'da 'Tarım Eğitim Kampüsü'; temalı yeni okulun açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Özer, Hollanda Modelinin Türkiye'de uygulanabilmesi için de tarım alanı öğretmenlerinin bir kısmının özel alan yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik Erasmus Akreditasyon iş başı gözlem projesi kapsamında Hollanda'ya gönderildiğini belirtti.

“2 BİN 580 DÖNÜM ARAZİYE BUĞDAY EKİLDİ”

Mevcut tarım alanı olan okullarda 30 dönüm ile 800 dönüm arasında değişen tarıma elverişli araziler bulunduğuna vurgu yapan Özer, "Toplamda 4 milyon metrekare araziye sahip olan okullarımız bu arazilerde halen çavdar, çeltik, patates, buğday, arpa gibi tahıl ürünleri ekiminin yanı sıra bahçe ve süs bitkileri, seracılık, meyce yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği, toprak analizleri, tohum çalışmaları gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda dünyada gelişen tahıl ve buğday krizinden dolayı mesleki eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl 575 dönüm arazide buğday ekildiğini belirten Özer, bu yıl ise 2 bin 580 dönüm arazi için buğday ekimi yapıldığını kaydetti.

“ÜRETİM GELİRİMİZ 7 MİLYON 926 BİN LİRAYA ÇIKTI”

Tarım alanı bulunan okulların üretim kapasitesine de değinen Özer, "2017 üretim gelirimiz 1 milyon 329 bin lira iken 2022 sonu itibarıyla bu miktar 7 milyon 926 bin liraya çıktı. Okullarımızda hayvan yetiştiriciliği alanında geçmiş yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yok denecek kadar az iken günümüzde özellikle 200 büyükbaş, 250 küçükbaş ve 6 bin kümes hayvanları yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sayının her geçen gün arttırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra hayvan yetiştiriciliği alanı bulunan tarım okullarımızda ülkemizin farklı coğrafyalarında ön plana çıkan ipek böceği yetiştiriciliği ve arıcılık gibi uygulamalar devam ediyor" dedi.