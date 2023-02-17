Bakan Özer'den ''tayin'' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğretmenlerin tayin işlemleriyle ilgili detayları bu hafta sonu açıklayacaklarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" dedi.
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