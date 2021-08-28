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Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim ve alınacak koronavirüs önlemleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretmi dönemine yönelik açıklama yaptı.

Birinci önceliğin sağlık önlemlerinin alınarak okulları açık tutmak olduğunu söyleyen Özer, "Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.

Özer, "Okul bazlı ortaya koyduğumuz Covid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

Önlemlere uyma çağrısı yapan Bakan, şunları söyledi:

"İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Covid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."

Etiketler yüz yüze eğitim açıklama bakan
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