Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim ve alınacak koronavirüs önlemleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretmi dönemine yönelik açıklama yaptı. Birinci önceliğin sağlık önlemlerinin alınarak okulları açık tutmak olduğunu söyleyen Özer, "Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi. Özer, "Okul bazlı ortaya koyduğumuz Covid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık" diye konuştu. Önlemlere uyma çağrısı yapan Bakan, şunları söyledi: "İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Covid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."