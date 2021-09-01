Bakan Pakdemirli Türkiye'yi yakıp kavuran orman yangınlarının nedenini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'yi kasıp kavuran ve günlerce söndürülmesi için mücadele verilen orman yangınlarının nedenlerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından, uçak tartışmasına, sellerden kuraklık için alınacak yeni tedbirlere, tarım ve hayvancılıktaki üretimden gıda fiyatlarına merak edilenleri açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet tarihinde görüşmemiş bir yangınla karşılaştık. Bakanlığımın en zor günlerini yaşadım diyebilirim. Aynı anda 16 tane birden yangınla karşılaştık ve hepsi de büyük yangınlardı.

Cumhuriyet tarihinde görülmemişin aslı şudur; Orman idaremiz senede yaklaşık 3 bin yangın ile uğraşır. Bunun birçoğundan kamunun haberi olmaz bunlar küçüktür ve hemen söndürülür. Ama bu 3 bin yangının da her yıl önemli yangınları vardır içinde. Önemli yangınlardan mesela iki sene önce İzmir yangını geçen yıl Hatay’da çıkan yangınlar. Önemli yangınlardan kasıt; büyüme potansiyeli çok alan yangınlardır. Büyük diyebileceğimiz 4 yangın çıktı geçen yıl. Bugün 16 tane büyük yangın çıktı aynı gün içerisinde.

Günlerce süren yangınlar oldu, Muğla Antalya yangınları gibi. Burada çok ciddi bir şekilde AKUT ve teşkilatı da derinden sarsacak bir durumla karşılaştı Türkiye.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKTI?

Orman yangınlarının neden çıktığının hepsi tespit edilemiyor. Çeşitli kuralllar var. 40 ve 20 kuralı var. 40-20-40 kuralında şu vardır; asla ve asla yangınla mücadele etme. 40 derece sıcalıklık varsa, 20 nemin altında ise durum, yangın ile mücadele etme, yerleşim yerlerini boşaltın ve meteorolojik gelişmeleri takip edin diyorlar. Bu tip durumlarda bu rüzgar ve sıcakta Amerikalılar diyor ki 40 derece sıcaklık ve 40 km rüzgar hızı varken mücadele etmeyin. Biz bundan çok daha fazlasını gördük.

"BİZİM 30 KURALIMIZ VAR"

Yangınların büyümesini tetikleyecek durumlar vardı. Genel bir istatistik verecek olursak biz her 2 yangından bir tanesini tespit edemiyoruz. Antalya’da bir tane balicinin çıkardığı yangın var. Bir tanesi piromani hastası. Bir küçük çocuğun çıkardığı yangın var bir de Gündoğmuş’ta rüzgardan sebep çıkan yangın var. Asıl ateşlendiği noktada hangi meteorolojik koşullardasınız o çok önemli. Bizim 30 kuralımız var. 30 km saatte esen rüzgar, 30 derecenin üzeri. Bu 30 kuralı varsa bizim için alarm var demektir.

Verilen mücadele ve kazanılan savaşa baktığımız zaman çok önemli bir savaş kazanıldı. En olumsuz koşullarda önemli bir savaş verdik ve kazandık. Türkiye orman teşkilatının başarısı için tarihsel olaylardan bir tanesidir. Eksik eleştirilecek yerler elbet vardır.

Meteorolojik koşullar ve birden fazla büyük yangınla mücadele ediyor olmamız. Biz yangını hep metafor yaparız. Süper bir güç olabilirsiniz, iki ülkeyle savaşırsınız ama 16 ülkeyle savaştığınız zaman burada netice almanız biraz zaman alabilir. Her büyük yangını bir büyük ülkeyle savaşmak gibi düşünün. 16 tane yangını görüyorsunuz bin hektarın üzerinde 16 tane yangın çıkmış. 2019’da 1 adet 2017’de 4 adet 2014 ve yılara baktığınız zaman 500 hektarın üzerinde yangın yok. Hektar büyüdüğü zaman yangının etkilediği alan artıyor. Afetlerle karşı karşıya olduğumuz bir yıl. Meteorolojik koşullar bu yangınlarda netice almamızı zorlaştırmıştır.

"ERKEN UYARI SİSTEMİMİZ VAR"

Erken uyarı sistemimiz var. Bu sistem riskli bölgeleri belirliyor. Riskli bölgelere yakın ekiplere haber veriyoruz. Ekiplerimiz araçlarını çalıştırıp ormana doğru gidip hazır bekliyorlar. Herhangi bir yangın durumunda hızlı şekilde müdahale edebilsinler. 28 Temmuz itibariyle biz hazırdık. Bu hazırlıklar olmasa yangınların önünün alamayız. Biz günde yaklaşık 30 yangın ile mücadele ediyoruz. Ana hedefimiz şudur. Yangının amiyane tabirle yılanın başını küçükken ezeceksin. 20’nin üzerinde söndürülen yangınlar da var o gün.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI TARTIŞMALARI

Orman teşkilatı yaklaşık 35 senedir, mücadele yapar. Havadan da karadan da mücadelesini eder. 35 senelik her iktidarın olduğu dönemde bütün hizmetini dışarıdan satın almıştır. Kiralama yöntemiyle. Yazın dışındaki aylarda bu uçakların bakımın yapmak çok maliyetli. Orman teşkilatı hep kiralama yöntemiyle yapmış. Kötü niyetli kullanılmaya çalışıldı bu. Bu sene biz sezona 53 hava aracıyla girdik. Helikopterler ve uçaklar aynı ringde çalışamıyor. Dalaman'a bir uçuş merkezi kurduk. Burada uçak ve helikopterler uçtu.

"5 TANE UÇAK TEMİN EDECEĞİZ"

Biz son 2 senedir zaten çalışıyorduk bu çalışmaları hızlandırdık. Envantere uçak kazandırmak ile alakalı gerekli bütçe tesis edildi. İleride kiralamakta sıkıntı yaşama durumu olması durumu için 5 tane uçak temin edeceğiz."