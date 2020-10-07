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  3. 07 Ekim 2020 21:04

Bakan Selçuk'tan köy okullarında yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının, öğrencilerin tercihine göre açık kalacağını ve yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan köy okullarında yüz yüze eğitim açıklaması
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Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Ziya Selçuk, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir" ifadelerini kullandı.

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