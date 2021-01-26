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  3. 26 Ocak 2021 20:57

Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukların ekranlardan uzak olması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili mesajı
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Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var. Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

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