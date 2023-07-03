Bakan Şimşek açıkladı: Erdoğan BAE'ye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde BAE'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.