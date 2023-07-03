Bakan Şimşek açıkladı: Erdoğan BAE'ye gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde BAE'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
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