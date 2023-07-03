  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Şimşek açıkladı: Erdoğan BAE'ye gidiyor

Bakan Şimşek açıkladı: Erdoğan BAE'ye gidiyor

Bakan Şimşek açıkladı: Erdoğan BAE'ye gidiyor
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde BAE'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Etiketler erdoğan bae bakan şimşek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede sobelendi
Erdoğan memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili tarih verdi
Sıfır otomobil fiyatları bir kez daha zamlandı!
Ev arsa satışında yeni dönem! 4 Temmuz'da başlıyor
Ünlü ekonomist doların göreceği rakamı açıkladı
Memur ve emekli zammında yeni senaryolar belli oldu
''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı
Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' Türkiye'de yakalandı
Bozuk kurban eti skandalında baba-oğlun ifadeleri ortaya çıktı
Belediye plajı kirlilikten kapalı, özel plaj açık!