Bakan Soylu açıkladı: Bayram için Suriye'ye gidenler geri gelecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacıların bayramda ülkelerine dönmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriyelilerin bayramda ülkelerini ziyaretiyle ilgili soruya Soylu "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" ifadesini kullandı.

Soylu ayrıca Kılıçdaroğlu'na Hrant Dink cinayetiyle ilgili tepki göstererek "500 bin gönüllü dönüş söz konusu. Hrant Dink suikastinin arkasındakiler bulundu. Kılıçdaroğlu toplumu tahrik etmesin. Cinayetin arkasında kimlerin olduğunu en iyi kendisi bilir." dedi.