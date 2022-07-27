Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne yanıt: Hiç samimi değil

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerin iletildiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'den gelen açıklamaya yanıt verdi.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Soylu, "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi,

terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." ifadelerini kullandı.