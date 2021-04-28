İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, ''Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir.'' diyerek otogarda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasına ilişkin ''Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Diyarbakır annelerinden biri daha evladıyla buluşacak. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular

Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.

Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.

Terör örgütüne bu yıl katılanların toplam sayısı 5'i Türkiye'den toplam 10. Bizim ikna yoluyla bu yıl terör örgütünden kopardığımız sayı 63

İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek.

Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.

Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur.

Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor.

KREŞLER AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler.

Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı. Aşılar sayesinde Haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI



Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütük kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var.