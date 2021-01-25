  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ocak 2021 16:27

Bakan Soylu'ya hakaret etmişti! İşte istenen ceza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakan Soylu'ya hakaret etmişti! İşte istenen ceza
A+ A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Bakan Soylu isyan etti: ''Anneme küfür edip serbest kaldı''Bakan Soylu isyan etti: ''Anneme küfür edip serbest kaldı''

 

AA

şüpheli , iddianame , hakaret , içişleri bakanı süleyman soylu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM