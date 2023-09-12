Bakan Tunç'tan ''FETÖ'' vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi’nin Eğitim Dönemi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Adalet Akademisi’nin Yargıtay’da düzenlenen Eğitim Dönemi Açılış Töreni’ne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci ile Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı mensupları ile hakim ve cumhuriyet savcısı adayları katıldı.

Törende konuşan Bakan Tunç, 15 Temmuz’da, özgür bir aklı ve muhakemeyi göz ardı edip başkalarından emir alarak adeta mankurtlaşmış bir canavara dönüşen FETÖ’cülerin, Türkiye’yi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiklerine şahit olunduğunu belirterek, “Fikrinizi, vicdanınızı, aklınızı başkasına emanet edip, adeta uzaktan kumandayla kontrol edilen bir robota kendinizi dönüştürmeyeceğinize zaten yürekten inanıyoruz. Aklınızı, vicdanınızı hür ve temiz tutun. Hukukun üstünlüğünü, temel insan hak ve özgürlüklerini, milletimizin önceliklerini kendinize kılavuz edinin. Çıktığımız bu yolda kararlılıkla ilerleyin. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını her zaman koruyun. Emin olun ki bu şekilde fedakarca çalıştığınızda milletimizden duyacağınız bir ‘Allah razı olsun’ sözü sizin tüm yorgunluğunuzu alacaktır” ifadelerine yer verdi.





Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, törende yaptığı konuşmada, devletin hakim ve savcı eğitimleriyle ilgili imkanlarının üst seviyede olduğunu belirtti. Nitelikli hukukçu olmanın önemine dikkat çeken Akarca, “Nitelikli hukukçu olmazsak yargıya olan güveni arttıramayız ve yargı sistemini işletemeyiz. Yargı sisteminin iyi işlemesi, vatandaş için bir güvence. İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, refahın, barışın, demokrasinin güvencesi, iyi işleyen bir yargı mekanizmasıdır. Yargı mekanizması da ancak sizin gibi genç ve idealist hakim ve cumhuriyet savcıları sayesinde ortaya çıkar. Onun için mutlaka çok okumalı ve kendinizi çok geliştirmelisiniz” dedi.



Törende konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise, “Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etiği ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir” ifadelerine yer verdi.