Bakan Varank'tan koronavirüs ilacı müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ilacında yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelineceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ilacı ve VLP aşısı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Varank, "KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı’ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.